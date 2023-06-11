Эвакуация на Херсонщине: милитаритех компании создали чат-бот, который передает информацию спасателям

Украинские милитаритех компании GRISELDA и TEMB Military разработали чат-бот "Эвакуация из воды", который помогает спасать людей на Херсонщине.

Об этом сообщают команды TEMB Military и Griselda.

Чат-бот "Эвакуация из воды" позволяет скоординировать работу спасателей, которые занимаются эвакуации людей из затопленных районов Херсонской области.

"Система предоставляет возможность не пропустить запросы от пострадавших, а также обеспечивает понимание, кто принял на себя конкретный запрос и выполнили ли его. Более того, это безопасный путь передачи своих координат в противовес публикации в Telegram чатах, где могут сидеть коллаборационисты и российские военные", - отмечают разработчики.

Для того, чтобы получить помощь, нужно перейти в чат-бот в Telegram и оставить запрос на помощь. Далее Бот сортирует запросы с использованием нейронных сетей, операторы дорабатывают их и передают спасателям. Информацию не размещают на открытых ресурсах, как Google Maps, чтобы люди не стали мишенью для российского огня.

GRISELDA и TEMB Military

За первые сутки работы чат-бота уже было получено 500 обращений, большинство из них имеет нескольких людей и животных на один запрос.

Также для самих волонтеров, разработчики создали отдельный чат в Signal. Там они могут выбрать регион, в котором оказывают помощь, и коммуницировать с другими спасателями.

"Когда волонтеры берутся за выполнение запроса, они используют эмоджи, соответствующие различным статусам: "В работе", "Выполнено успешно" и "Выполнено неуспешно". Эта информация автоматически синхронизируется с общей системой, чтобы избежать дублирования работы", - объясняют организаторы.

Добавляется, что организаторы проекта советуют волонтерам обращаться непосредственно к ним для получения дополнительной информации и координации дальнейших действий через Telegram-аккаунт @temb_support.

Экономическая правда.