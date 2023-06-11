Рада приняла закон о реструктуризации потребительских кредитов для ВПЛ во время военного положения

Верховная Рада приняла закон поддержала №9051 о введении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для людей с территорий, охваченных войной во время военного положения и 30 дней после него.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

За законопроекты №9051 и 9052 в целом проголосовали 264 и 256 народных депутатов.

Так, законопроект №9051 предлагает на период военного положения и в течение 30 дней после него предусмотреть обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан, состоящих на учете как внутренне перемещенные лица, постоянно проживающих или выехавших с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, или ВОТ и не имеющих просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Кроме того, законопроект №9052 предусматривает изменения в пункт 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины относительно особенностей начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения.

Экономическая правда.