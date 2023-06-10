Убытки окружающей среде из-за подрыва Каховской ГЭС уже превысили 55 миллиардов

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Сумма ориентировочных убытков окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС уже превысила 55 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Сейчас ситуация в нацпарках региона критическая, поскольку под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонщины.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, по состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема или 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м. и продолжает снижаться.

"Вода из Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарк "Нижнеднепровский". Продолжается обмеление акватории в нацпарках "Великий Луг" - на 4,2 метра и "Каменская Сечь" - на 6 метров", - говорится в сообщении.

Также оккупированным россиянами Алешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

Сообщить о преступлениях против окружающей среды можно через веб-ресурс и мобильное приложение Минприроды ЭкоЗагроза.

Напомним:

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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