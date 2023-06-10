Кабмин создал межведомственную рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам

Правительство создало межведомственную рабочую группу по антикоррупционным цифровым инструментам, которую возглавят министр цифровой трансформации Михаил Федоров и глава НАПК Александр Новиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Межведомственная рабочая группа будет заниматься внедрением антикоррупционными цифровыми продуктами.

В министерстве отмечают, что в соответствии с Государственной антикоррупционной программой за два года планируют ввести 63 цифровых продукта. В частности, цифровизировать различные сферы, чтобы предотвратить коррупционные схемы и махинации:

усовершенствовать Единый реестр объектов государственной собственности;

ввести в эксплуатацию единый электронный Градостроительный кадастр;

создать Единую информационную систему учета Национальной программы информатизации.

"Более трех лет работы Минцифры показали, что цифровизация - один из самых действенных инструментов антикоррупции. Только за 2020-2021 годы экономический и антикоррупционный эффекты от онлайн-сервисов составляют более 16,3 млрд гривен", - подчеркивают в министерстве

Группа будет заниматься планированием и контролировать внедрение диджитал-реформ.

Межведомственную группу возглавят Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель НАПК Александр Новиков.

"В состав группы войдут представители Минцифры, Минюста и Минфина. А также представители программ и проектов, которые помогают Правительству Украины реформировать государственный сектор", - добавляют в Минцифры.

Экономическая правда.