Изношенные и старые доллары: в НБУ объяснили ситуацию по обмену наличной валюты

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В Нацбанке объяснили ситуацию по обмену наличной валюты с признаками значительного износа или повреждения и банкнот давних лет выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке проанализировали обращения граждан и выделили две ключевые проблемы: первая возникает при обмене иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения, вторая - банкнот давних лет выпуска.

Так, операцию инкассо могут осуществлять учреждения, которые имеют соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом. Также степень изношенности банкнот иностранной валюты устанавливаются центральными банками соответствующих стран.

В НБУ объясняют, что из-за существенного осложнения логистических путей во время полномасштабной войны и связанного с этим роста прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии за операции инкассо.

"Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно", - добавляют в НБУ.

Кроме того, уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции.

Соответственно это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, которые выпускались Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

В Нацбанке отмечают, что нет никаких нормативно-правовых актов, принятых оператором, которые запрещают осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее

Соответственно, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементами защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа.

"В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок", - добавили в НБУ.

Экономическая правда.