В пруду-охладителе ЗАЭС уровень воды стабилен - Энергоатом

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По состоянию на утро 10 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается стабильным.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 08:00 10 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 10,31 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС - 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме напоминают, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Добавляется, что несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

Напомним:

8 июня глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона заявил, что забор воды из Каховского водохранилища больше невозможен, поскольку уровень воды упал до "мертвой точки".

В то же время, из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, в "Энергоатоме" перевели в холодное состояние последний из шести энергоблоков оккупированной Запорожской АЭС, который еще оставался в состоянии горячей остановки. После этого он фактически не будет потреблять воду, которой сейчас достаточно для ЗАЭС в пруду-охладителе.

Если блоки работают, то без дополнительных источников питания пруда в таком режиме станция может работать 1-1,5 месяца. После этого нужно перевести блоки в холодное состояние, и при таком условии воды будет достаточно длительное время, это могут быть годы, объясняли в "Энергоатоме".