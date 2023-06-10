За неделю НБУ сократил продажу валюты из резервов до более 292 миллионов долларов

getty images

Национальный банк за неделю 5 - 9 июня продал из резервов 292,69 млн долларов и купил 15,05 млн долларов.

Об этом говорится в данных НБУ.

На прошлой неделе регулятор на межбанковском валютном рынке продал 292,69 млн долларов, а неделей ранее - 468,95 млн долларов. При этом НБУ за последние три недели купил 37,13 млн долларов.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 11,04 млрд долларов и купил 146,04 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Экономическая правда.