Рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира от Forbes возглавил мадридский "Реал"

30 самых дорогих футбольных команд мира стоят в среднем 2,17 млрд долл, возглавляет рейтинг мадридский "Реал", стоимость которого оценивается в 6,07 миллиардов долларов (+19% по сравнению с прошлым годом).

Об этом говорится в рейтинге американского Forbes по оценочной стоимости футбольных клубов по итогам завершения сезона.

"Росту стоимости способствовал не доход, который увеличился лишь на 2,5%, в среднем до $496 млн за команду, а более высокие мультипликаторы (стоимость компании, разделенная на доход), которые покупатели платят за команды. Средний мультипликатор для 20 самых дорогих команд в этом году составляет 5,9 по сравнению с 4,8 год назад.

Так, "Манчестер Юнайтед", который занимает второе место в нашем списке, вскоре может быть продан примерно за 6 миллиардов долларов, что в 7,7 раз превышает его доход", - пишет журнал.

Помимо этого, "Пари Сен-Жермен", скорее всего, вскоре получит средства от продажи миноритарного пакета акций, который оценит команду в более 4 миллиардов долларов, что примерно в 5,7 раз превышает ее доход.

При этом две команды сейчас стоят по меньшей мере 6 миллиардов долларов. "Реал Мадрид" занимает первое место с оценкой 6,07 млрд долл, что на 19% больше, чем в прошлом году.

"Испанская команда дошла до пяти из последних девяти финалов прибыльной Лиги чемпионов, выиграв все из них. "Реал Мадрид" также получил почти 400 млн долл от Sixth Street and Legends в рамках 20-летнего соглашения, направленного на увеличение доходов стадиона "Сантьяго Бернабеу", который находится на стадии масштабной реконструкции, что, как ожидается, завершится в следующем году", - говорится в рейтинге.

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Оценочная стоимость "Манчестер Юнайтед" выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, до 6 миллиардов долларов. Торги за английскую команду свелись к конкуренции между Джимом Рэтклиффом и катарским шейхом Джассимом. Нынешние владельцы команды, семья Глейзеров, заплатили за "красных дьяволов" 1,5 миллиарда долларов в 2005 году и могут получить четырехкратную сумму, если сделка будет заключена.

Отмечается, что с тех пор, как Forbes начал публиковать ежегодные футбольные рейтинги в 2004 году (издание пропустило 2020 год из-за Covid), "Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" - единственные две команды, которые каждый раз попадали в пятерку лучших. За это время "Реал" занимал первое место семь раз, а "Манчестер Юнайтед" - 11. В 2021 году рейтинг возглавила "Барселона", которая сейчас идет третьей (5,51 млрд долл).

Больше всего прибавил в стоимости "Ньюкасл Юнайтед" (22 место), который теперь стоит 794 миллиона долларов, что на 51% больше, чем в прошлом году.

"Покупка команды Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии в октябре 2021 года за 378 миллионов долларов "влила" в баланс команды 208 миллионов долларов капитала, и в этом сезоне "сороки" впервые за 20 лет квалифицировались в Лигу чемпионов", - пишет Forbes.

Также в топ-5 - "Ливерпуль" (5,29 млрд долл) и "Манчестер Сити" (4,99 млрд долл).

Экономическая правда