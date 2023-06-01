Инфляция в еврозоне упала до самого низкого уровня с начала вторжения РФ в Украину

Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 6,1% в мае в годовом измерении по сравнению с 7% в апреле.

Об этом пишет Financial Times.

Инфляция в еврозоне упала больше, чем ожидали экономисты, и достигла самого низкого уровня с момента вторжения России в Украину более года назад.

Но в Европейском центральном банке заявил о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обуздать постоянное ценовое давление.

Согласно данным, опубликованным в четверг статистическим агентством ЕС Eurostat, годовые потребительские цены в 20 странах единого валютного блока в мае выросли на 6,1% в годовом измерении, что является снижением с 7 процентов в апреле. Это самый низкий уровень с февраля 2022 года и ниже 6,3 процента, прогнозируемого экономистами в опросе Reuters.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в своей речи вскоре после обнародования данных заявила, что инфляция все еще "слишком высока" и требуется дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы снизить ее до целевого показателя в 2%.

"Те, кто устанавливает процентные ставки в еврозоне, особенно сосредоточены на базовой инфляции, которая не учитывает цены на энергоносители и продукты питания. Этот показатель снизился с 5,6% в апреле до 5,3% в мае, что оказалось больше, чем ожидалось, но вряд ли убедит политиков прекратить повышение ставок на следующем заседании 15 июня", - пишет FT.

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Рынки суверенных облигаций еврозоны упали, а евро вырос по отношению к доллару, поскольку инвесторы считали, что инфляция падает недостаточно быстро для того, чтобы ЕЦБ прекратил повышать ставки. Доходность двухлетних облигаций Германии, чувствительных к изменению ставок, выросла на 4,8 базисных пункта до 2,76%, а евро подорожал на 0,25% до 1,072 доллара.

Экономисты отмечают, что падение базовой инфляции в значительной степени объясняется влиянием введения в Германии субсидированного проездного билета на общественный транспорт стоимостью 49 евро в месяц в мае, что сдерживало рост цен на транспортные услуги.

Экономическая правда