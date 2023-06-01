Индийские доходы РФ от продажи нефти оседают за границей

Из-за односторонних торговых отношений с Индией Россия смешена накапливать до миллиарда долларов ежемесячно в рупиях, которые остаются заблокированными за пределами страны.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

За последний год Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию, урегулировав большую часть торговли в национальной валюте и перенаправив поставки на восток, поскольку Европа отказалась от закупок после начала войны РФ против Украины.

Однако из-за стагнации импорта из Индии Россия получает излишек рупий, имеющих ограниченную конвертируемость, а потому российским экспортерам тяжело вывести ее за границу, и валюта просто оседает на банковских счетах.

Таким образом, ежеквартально на счетах в Индии будет оставаться 2-3 млрд долл. в рупиевом эквиваленте, которые Россия не сможет использовать.

Поэтому Россия вновь начала обсуждать вопросы вложения этих рупий на индийском рынке капитала, хотя ранее отказалась от этого предложения. А также рассматривает вложение рупий в индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в акционерном капитале.

По словам источников, большинство наличных денег, которые пока нельзя конвертировать, принадлежит государственной "Роснефти". Крупнейший российский экспортер сырой нефти владеет почти 50% акций Nayara Energy Ltd., второго по величине нефтеперерабатывающего предприятия Индии.

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