Дефицита в энергосистеме нет, но без света из-за обстрелов тысячи абонентов - Минэнерго

На 1 июня после очередной ракетной атаки дефицита в энергосистеме нет, из ремонта вывели один из блоков АЭС, уже работающий на полную мощность.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ночью враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано", - отметили в министерстве.

Кроме того, продолжается масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Завершился ремонт энергоблока одной из АЭС, согласно графику, он находился в ремонте с марта. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Но в результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 11 населенных пунктов, без света осталась часть потребителей в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. В Херсоне после ночных обстрелов без света 7 тыс абонентов.

Из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Запорожской и Сумской областях.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 633 МВт/ч, что составляет менее 1% потребления. Экспорт электроэнергии не производился.

Экономическая правда