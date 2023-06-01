Каждая авиакомпания будет хотеть рейс в Киев. Это пиар – руководитель SkyUp

После открытия неба для гражданской авиации иностранные авиакомпании захотят запустить "имиджевые" рейсы в Киев.

Об этом заявил генеральный директор украинской авиакомпании SkyUp Дмитрий Сероухов в интервью Дане Гордийчук.

"Спрос действительно будет. Но вопрос – сколько будет этих рейсов, какая будет способность аэропортов обеспечить трафик, сколько будет перевозчиков.

Я уверен, что каждый перевозчик будет считать, что он должен поставить рейс в Киев. Неважно, выгодный он или не выгодный, это будет пиар-ход", - заявил Сероухов.

Цены на такие билеты могут быть минимальными, что может отразиться на конкурентоспособности с украинскими перевозчиками.

"У иностранных перевозчиков самолетов больше, чем у нас. Это факт. Они смогут себе позволить поставить рейсы по 150 гривен. Будут ли они это делать - я не знаю.

Но если они решат "прикончить" оставшихся украинских перевозчиков, они будут пытаться это сделать. Не будет легкой конкуренции", - говорит гендиректор.

По словам Сероухова, обеспечить выполнение рейсов можно за считанные дни, а полноценное оперирование в довоенных объемах - за несколько месяцев.

"Недели - для полноценного восстановления деятельности, но 1-2 дня для возможности начать выпускать или принимать рейсы.

Полноценное же восстановление, это все процессы, люди, запуск и налаживание всего оборудования, связь с Евроконтролем, со всем миром. Нужно будет несколько месяцев, чтобы вернулись перевозчики и трафик, восстановить логистику в аэропорты, возобновить договоры аренды и т.д.", - заявил CEO SkyUp.

Подробнее читайте в интервью: "Мы же вылетели из Украины, то есть авиапространство может работать". Глава украинской авиакомпании SkyUp

Экономическая правда