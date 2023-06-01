Нефть отыграет на фоне возможной паузы в повышении ставок в США

Цены на нефть в четверг, 1 июня, выросли, отыграв предварительные потери, поскольку потенциальная пауза в повышении процентных ставок в США и голосование о потолке долга возобновили оптимизм по дальнейшему росту спроса на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или 0,76%, до 73,15 долл за баррель до 06:40 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 46 центов, или 0,68%, до 68,55 долл за баррель.

Оба контрольных показателя резко упали на предыдущих сессиях, при этом Brent упал на 5,6%, а WTI упал на 6,3% по состоянию на закрытие в среду по сравнению с минувшей пятницей.

Что повлияло на цены

Представители ФРС США в среду отметили потенциальный "пропуск" повышения ставок в июне, что перевернуло ожидания рынка относительно неизбежного повышения, которое может замедлить экономический рост и ослабить спрос на нефть.

Кроме этого, принятие Палатой представителей США законопроекта о приостановлении долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов улучшило шансы предотвратить дефолт правительства.

Показатели спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, на этой неделе несколько неоднозначны. Промышленная деятельность сократилась в мае до самого низкого уровня за пять месяцев, в то время как деятельность в сфере услуг росла самыми медленными темпами за четыре месяца.

В то же время глобальный индекс менеджеров по закупкам Caixin/S&P в Китае (PMI) в четверг продемонстрировал рост до 50,9 в мае с 49,5 в апреле, что уменьшило беспокойство по поводу промышленного спроса в Китае.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли примерно на 5,2 миллиона баррелей.