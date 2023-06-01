Курс валют на 1 июня: гривна слабеет на "черном рынке"
Четверг, 1 июня 2023, 10:29 -
В четверг, 1 июня, наличная гривня несколько ослабла против доллара и евро "на черном рынке", в кассах банков продать доллар и евро стало дешевле.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,25 – 37,45 грн против котировок в 37,23 – 37,41 во вторник.
В это же время "черный" курс евро составил 40,15 - 40,43 грн против курса 40,24 - 41,33 грн за евро во вторник.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,15 – 37,55 грн (курс на 31 мая – 37,2 – 37,55 грн);
- Евро – 40,0 – 40,6 грн (курс на 31 мая – 40,1 – 40,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,9 – 37,4 грн;
- Ощадбанк – 36,8 – 37,8 грн;
- Укрэксимбанк – 36,95 – 37,65 грн;
- Райффайзен – 37,1 – 37,55 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.