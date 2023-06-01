Курс валют на 1 июня: гривна слабеет на "черном рынке"

В четверг, 1 июня, наличная гривня несколько ослабла против доллара и евро "на черном рынке", в кассах банков продать доллар и евро стало дешевле.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,25 – 37,45 грн против котировок в 37,23 – 37,41 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,15 - 40,43 грн против курса 40,24 - 41,33 грн за евро во вторник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,15 – 37,55 грн (курс на 31 мая – 37,2 – 37,55 грн);

Евро – 40,0 – 40,6 грн (курс на 31 мая – 40,1 – 40,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,9 – 37,4 грн;

Ощадбанк – 36,8 – 37,8 грн;

Укрэксимбанк – 36,95 – 37,65 грн;

Райффайзен – 37,1 – 37,55 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.