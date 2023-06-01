Финская авиакомпания дает скидку 95% на билеты для украинцев

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Финская авиакомпания Finnair предлагает скидку 95% для украинцев на авиабилеты в Хельсинки при полете до 30 сентября 2023 года из пяти городов Европы.

Об этом сообщает avianews.com.

Скидка распространяется на тариф, но не действует на сборы аэропорта.

Купить билеты по сниженной цене можно только в одну сторону из аэропортов Кракова, Варшавы, Гданьска, Будапешта и Праги в Хельсинки. Исключением является рейс Варшава-Хельсинки AY1144 – на него скидка не действует.

Авиабилеты на рейсы Finnair по сниженной цене можно купить на сайте авиакомпании по промокоду UKRAINE95.

Билет необходимо искать только в одну сторону из Кракова, Варшавы, Гданьска, Будапешта и Праги в Хельсинки. Если выбрать билеты в обе стороны, скидка не действует.

Стандартная цена перелета из Кракова в Хельсинки на 20 июля составляет 1027 злотых по тарифу Economy Classic. Он включает 8 кг ручной клади и багаж до 23 кг.

Если использовать промокод, то цена билета снижается до 102 злотых.