Экспорт по "зерновому коридору" за неделю увеличился на 80%

OLEKSANDR GIMANOV/AFP via Getty Images

За 43-ю неделю работы "зернового коридора", с 22 по 28 мая 2023 года, через морские порты Одесской области было экспортировано 210,5 тысячи тонн агропромышленной продукции, что на 78% больше отгрузок по этому каналу, чем неделю назад.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Прирост есть, однако это минимальные отгрузки по сравнению с потенциалом этого канала экспорта", – сообщили в УКАБ.

Наибольшие объемы экспорта в течение 43 недели работы "зернового коридора" составляли кукуруза (91% экспорта за этот период) и ячмень (9%).

Украинская продукция направилась в Китай, Испанию и Египет.

За 43-ю неделю работы "зернового коридора" из портов "Большой Одессы" было отгружено только 4 судна (как и неделю назад), а инспекцию на вход прошло 15 судов.

"С такими показателями экспортировать излишки продукции, находящиеся на территории Украины, до начала поступления нового урожая будет чрезвычайно сложно. Российская сторона продолжает тормозить работу этого канала экспорта", – говорится в сообщении.

Всего с начала работы "зернового коридора" с 1 августа 2022 года по 28 мая 2023 года удалось экспортировать 30,5 млн тонн продукции АПК.

Экономическая правда