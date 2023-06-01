Nintendo окончательно ушла из России

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Японский разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo окончательно прекращает работу в России.

Об этом говорится в сообщении компании.

Россияне больше не могут создавать новые учетные записи в цифровом магазине Nintendo eShop, указывая Россию как страну пользователя.

Компания также отключила свой официальный сайт nintendo.ru, предназначенный для клиентов из России.

В то же время для выполнения уже существующих обязательств, с 31 мая российские клиенты, которые уже имеют учетную запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент.

При этом платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo (данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal) таких пользователей уже удалена из соображений безопасности.

Компания после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году приостановила продажу товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами.

В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения.

Экономическая правда