В ІТ Ukraine рассказали, почему уменьшается количество желающих работать в ІТ

Число желающих переквалифицироваться на айтишников уменьшится, поскольку с рынка сотрудника ІТ превратится в рынок работодателя.

Об этом в интервью ЭП рассказал исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

"С рынка сотрудника ІТ превратился в рынок работодателя. Теперь работодатель выбирает, поэтому нанимают лучших и сложнее всего именно начинающим. Этот тренд будет долгосрочным и количество желающих переходить в ІТ уменьшится", - отметил он.

Васюк считает, что, несмотря на это, образовательный процесс желательно не прерывать. Поскольку остается рынок фриланса, где часть людей сможет найти работу.

"Это сложно, конкурентность повысилась, но это еще не критично", - добавил исполнительный директор ассоциации.

Также наблюдается тенденция, когда из-за дефицита вакансий почти половина (37%) из тех, кто ищет работу в ІТ, готовы согласиться на любую зарплату.

"Если будет снижение зарплат, то оно будет сразу по всему рынку. Сейчас уровень зарплат для middle- и senior-специалистов держится", - резюмировал Васюк.

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