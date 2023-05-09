Италия планирует выйти из китайского инвестсоглашения "Один пояс, один путь" – Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, что, хотя окончательное решение еще не принято, ее правительство выступает за выход из масштабного китайского инвестиционного соглашения "Один пояс, один путь".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые присутствовали на переговорах в Риме на прошлой неделе.

Италия присоединилась к инфраструктурной инициативе в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте, став единственной страной "Большой семерки", которая стала частью соглашения. Участие автоматически возобновится в 2024 году, если Рим не выйдет из соглашения.

"Италия, как и большая часть Европы, оказалась между эскалацией напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, которая усилилась в свете постоянной поддержки Пекином России. Европейские страны пытаются найти баланс между желанием сотрудничать с Китаем в сфере торговли и инвестиций и одновременно противостоять обвинениям в экономическом принуждении", - пишет агентство.

Представитель Мелони отказался от комментариев. Офис Маккарти не ответил на запросы Bloomberg о комментариях.

По словам источников агентства, которые говорили на условиях анонимности, США активно давили на Рим, чтобы тот занял публичную позицию по этому вопросу и отказался от инициативы.

"Дипломатические советники Мелони все еще обсуждают детали и сроки принятия решения, опасаясь экономического возмездия со стороны Китая, и, скорее всего, ничего не будет обнародовано до начала саммита лидеров G-7 в Хиросиме (Япония) 19 мая", - говорят собеседники агентства.

Потенциальный шаг тесно связан с позицией Мелони в отношении китайских инвестиций в Италии и, в частности, с предстоящим выбором, использовать ли исполнительную власть для ограничения влияния китайской компании Sinochem Holdings Corp., крупнейшего акционера производителя шин Pirelli. Это решение было отложено до конца мая.

В прошлом месяце Bloomberg сообщило, что итальянские чиновники обсуждают ряд вариантов в рамках переговоров с инвесторами Pirelli относительно структуры собственности компании.

Правительство может занять более нейтральную позицию в отношении роли Sinochem в рамках общего решения о выходе из "Пояса и пути", добавил один из собеседников.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты на сумму 900 миллиардов долларов во всем мире.

Экономическая правда