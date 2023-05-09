Доступ к реестру деклараций временно ограничили из-за сбоя
Вторник, 9 мая 2023, 17:38 -
В связи со сбоем в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций), доступ к нему ограничен с 11:20 9 мая 2023 года.
Об этом сообщило НАПК.
Отмечается, что сейчас проводятся неотложные мероприятия по устранению ошибки в работе Реестра.
О восстановлении доступа к Реестру деклараций обещают сообщить дополнительно.
В случае возникновения дополнительных вопросов советуют обращаться по адресу support@nazk.gov.ua.
Экономическая правда