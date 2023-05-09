"Энергоатом" объявил о начале ремонтной кампании: как компенсируют недостаток электроэнергии

"Энергоатом" заявил о планах перезагрузить энергоблоки АЭС свежим ядерным топливом и провести плановые ремонтные работы для обеспечения эффективной эксплуатации в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Соответствующий график составлен экспертами Энергоатома и синхронизирован с Министерством энергетики Украины и другими генерирующими компаниями таким образом, чтобы потребители не почувствовали на себе влияние ремонтной кампании", - заявили в компании.

При этом недостаток электроэнергии от выработки энергоблоков планируют компенсировать включением тепловых станций и импортом из-за рубежа.

"Кроме того, в теплое время года генерация возобновляемой энергетики растет, а потому прохождение ремонтной кампании, хоть и крайне непростой, состоится с минимальными вызовами для энергосистемы и украинцев", - отметили в "Энергоатоме".

Также в госкомпании рассказали об итогах завершившегося осенне-зимнего периода.

Так, атомная генерация обеспечила около 55% (в отдельные дни этот показатель достигал 65%) от общего потребления электроэнергии в Украине.

"И этого удалось достичь несмотря на временную оккупацию крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской. До ее захвата ЗАЭС генерировала 40% атомной энергии в Украине и более пятой части всех потребностей государства в электроэнергии.

Учитывая это, в зимний период каждый из энергоблоков, за исключением ЗАЭС, работал на максимальной от возможной на тот момент мощности", - резюмировали в "Энергоатоме".

Экономическая правда