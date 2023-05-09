Ryanair покупает у Boeing 300 самолетов 737 MAX 10 за 40 миллиардов долларов

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о многомиллиардной сделке на приобретение 300 самолетов Boeing после 18-месячной публичной вражды из-за цены.

Об этом пишет Reuters.

Крупнейший европейский лоукостер сообщил о решении приобрести 150 самолетов Boeing 737 MAX 10 с опционом еще на 150.

В Ryanair заявили, что заказ позволит компании почти удвоить свой трафик до 300 миллионов пассажиров в год к марту 2034 года с 168 миллионов, перевезенных до конца марта этого года. Сейчас авиакомпания планирует перевозить 225 миллионов пассажиров в год до 2026 года.

В понедельник Reuters впервые сообщило, что Ryanair близка к заключению крупной сделки на самолеты Boeing. Перед этим источники агентства сообщили, что сделка может включать до 200-300 самолетов, включая опционы.

"Сделка дает толчок для развития Boeing 737 MAX, серии бестселлеров, поставки которых были подавлены двухлетним кризисом в отношении безопасности и перебоями после COVID-19.

Соглашение также знаменует собой долгожданное перемирие между Boeing и Ryanair, генеральный директор которой Майкл О'Лири в прошлом году прервал переговоры и раскритиковал Boeing по поводу цен и задержек с поставкой ранее заказанных самолетов", - добавляет издание.

Ryanair использует исключительно самолеты Boeing 737 для своего магистрального флота и является одним из крупнейших клиентов Boeing с более чем 600 самолетами в своем флоте или под заказ.

В Ryanair заявили, что стоимость сделки - 40 миллиардов долларов по прейскурантным ценам, хотя эксперты отмечают, что типичные скидки составляют более 50%.

При этом, несмотря на жесткую позицию О'Лири, источники агентства на рынке сообщают, что Ryanair потеряла определенное преимущество в переговорах, поскольку другие перевозчики, включая United Airlines, активизировались, сделав значительные заказы на MAX 10.

Экономическая правда