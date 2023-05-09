Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве на фоне расследования регулятора

Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве через три недели после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила ее в работе незарегистрированной биржи ценных бумаг.

Об этом пишет Reuters.

Компания Bittrex, базирующаяся в Сиэтле, прекратила свою деятельность в США 30 апреля и заявила, что подача заявления о банкротстве не повлияет на Bittrex Global, которая обслуживает клиентов за пределами Соединенных Штатов. Неамериканские операции компании базируются в Лихтенштейне.

Согласно заявлению о банкротстве, поданному в суд Уилмингтона, штат Делавэр, активы и обязательства Bittrex составляли от 500 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов.

Bittrex заявила, что все еще сохраняет криптоактивы американских клиентов, которые не вывели средства до 30 апреля.

Эти активы "надежно защищены", и Bittrex заявил, что намерен обратиться в суд по вопросам банкротства с просьбой об ограниченном повторном открытии счетов клиентов, чтобы криптовалюта могла быть распределена между клиентами.

"Несколько компаний в криптоиндустрии обанкротились за последний год из-за падения цен на активы, возобновления регуляторных проверок, а в случае с некогда известной биржей FTX - из-за уголовных обвинений.

SEC подала иск против Bittrex 17 апреля, утверждая, что бывший генеральный директор Уильям Шихара поощрял эмитентов криптоактивов, которые стремились сделать свои токены доступными на платформе компании, удалять публичные заявления, которые могли бы заставить регуляторов расследовать эти предложения токенов как ценные бумаги", - пишет агентство.

Bittrex отрицает обвинения SEC, заявив, что криптоактивы на ее платформе не являются ценными бумагами или инвестиционными контрактами.

Пока иск SEC остается на рассмотрении, Bittrex ранее согласилась выплатить 29 миллионов долларов штрафа Министерству финансов США за "очевидные нарушения" санкций против определенных стран и закона о борьбе с отмыванием денег.

Экономическая правда