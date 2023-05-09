В IT Ukraine рассказали, сколько айтишников являются военнообязанными и имеют бронь

Количество военнообязанных ІТ-специалистов в Украине составляет около 150 тысяч, в рядах Вооруженных Сил служат 4-4,5 тысяч человек.

Об этом в интервью ЭП рассказал исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

Отвечая на вопрос, насколько критическое бронирование ІТ-специалистов, он отметил, что сейчас существует такой подход, что у ІТ все классно, а потому проблем нет.

По словам Васюка, в Украине 307 тысяч ІТ-специалистов, включая женщин. Из них около 150 тысяч военнообязанных.

Забронировано до 2 тысяч человек, что является очень малой долей. Еще 4-4,5 тысячи айтишников служат в ВСУ.

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