Нацбанк в этом году не будет применять меры влияния к небанкам, которые просрочат подачу отчетов

Национальный банк продлил срок действия неприменения мер влияния за несвоевременное представление небанковскими учреждениями финансовой и консолидированной финансовой отчетности на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение отвечает закону Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".

В регуляторе добавили, что неприменение регулятором мер влияния за несвоевременное представление небанковскими учреждениями отчетности в 2023 году также будет способствовать постепенной имплементации страховщиками МСФО 17 Страховые контракты.

В НБУ напомнили, что, начиная с 1 января, обязательным для применения на страховом рынке является Международный стандарт финансовой отчетности 17 "Страховые контракты".

"Однако в условиях военного состояния финансовые и временные ресурсы страховщиков, необходимые для разработки и внедрения новых процедур, ІТ-решений, процессов с целью имплементации МСФО 17 "Страховые контракты", ограничены", - добавили в регуляторе.

Большая часть страховщиков испытывают сложности с перенастройкой учетных и ІТ-систем, наличием квалифицированных кадров для разработки соответствующей учетной политики, методики и моделей по расчету ответственности по страховым контрактам, с изменением подходов к формированию финансовой отчетности и расчету ключевых показателей.

Экономическая правда