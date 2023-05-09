НАПК внесло китайского производителя автомобилей Great Wall в перечень спонсоров войны

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло крупную китайскую частную автомобилестроительную компанию Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что причиной стало нежелание компании выходить с российского рынка и планы по дальнейшему расширению бизнеса в РФ.

Great Wall Motor является восьмым крупнейшим автомобилей в Китае. Владельцем является китайский миллиардер Вэй Цзяньцзюнь (Wei Jianjun), которому принадлежат 55,78% акций Great Wall Motor. Компания производит и продает автомобили под собственными брендами, такими как GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA, рассказали в НАПК.

"После полномасштабного российского военного вторжения в Украину многие международные компании решили покинуть российский рынок, зато Great Wall Motor заявляет, что не имеет ближайших планов выхода из России и рассматривает долгосрочную перспективу своих инвестиций в этот рынок в размере более 3 миллиардов юаней (472 млн долл. США), об этом заявил секретарь правления Great Wall Сюй Хуэй.

По состоянию на 2023 год для Great Wall Россия является крупнейшим рынком сбыта за пределами Китая. В прошлом году на РФ пришлось около 30% доходов Great Wall за рубежом", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в 2019 году был введен в эксплуатацию первый зарубежный завод компании по полноценному производству автомобилей в российском городе Тула.

На российском заводе HAVAL выпускаются интеллектуальные кроссоверы HAVAL F7 и HAVAL F7x, HAVAL JOLION и рамный внедорожник HAVAL H9.

В 2022 году компания Great Wall Motor представила на российский рынок новый бренд Tank и планирует привезти пикап Poer KingKong, а в 2023 году на рынок России выйдут внедорожники модели T300 и Т500.

Сейчас же в РФ действуют 115 дилерских центров Great Wall Motor, добавляет НАПК.

"По результатам 2022 года концерн Great Wall Motor демонстрирует рекордные показатели выручки и зарубежных продаж, а также значительный рост прибыли. Это все стало возможным в том числе благодаря российскому рынку, с которого вышло много конкурентов компании.

В отчетности концерна отмечается, что выручка в РФ в 2021 году составила 4,973 млрд юаней (около $780 млн), что в два раза больше по сравнению с 2020 годом - 2,2 млрд юаней.

По результатам 2022 года на авторынке России завод "Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус" занимает второе место по объему чистой прибыли - $340 млн", - подчеркнули в агентстве.

"В 2023 году Great Wall Motor намерен увеличить продажи своей продукции на 50,9% - до 1,6 млн единиц, ну а планы 50-процентного наращивания выпуска и реализации готовой продукции должны пропорционально "откликнуться" и в России.

Таким образом, Great Wall Motor продолжает платить значительные налоги в бюджет страны-агрессора, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать войну против Украины. Никаких попыток осудить вторжение России в Украину от руководства компании не было", - резюмировали в НАПК.

Экономическая правда