В Индии планируют запретить дизельные авто в крупных городах до 2027 года: это повлияет на рынок нефти

В рамках "зеленого" перехода страны Индия планирует запретить дизельные автомобили в городах-миллионниках и сильно загрязненных городах до 2027 года. Отказ от бензина и дизтоплива в транспортном секторе Индии снизит мировой спрос на нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

"Рекомендуемый запрет касается четырехколесных транспортных средств, согласно отчету, подготовленному комитетом во главе с бывшим министром нефти Индии Таруном Капуром. Комиссия также предложила постепенно отказаться от мотоциклов, скутеров и трехколесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Отказ от бензина и дизельного топлива в транспортном секторе Индии снизит мировой спрос на нефть, но переход страны на электромобили отстает от других стран, таких как Китай. Группа была создана в декабре 2021 года Министерством нефти страны, чтобы помочь промышленности разработать планы с нулевым уровнем выбросов", - пишет агентство.

По данным правительства, за год, закончившийся 31 марта, на дизельное топливо и бензин приходилось чуть более половины общего потребления нефти в Индии. Начиная с 2024 года, все новые регистрации городских транспортных средств должны быть электрическими, говорится в отчете под названием "Зеленый сдвиг".

Представитель министерства нефти не стал сразу комментировать следующие шаги после публикации отчета и его рекомендаций.

Группа сделала и другие предложения, в частности, поставила цель, чтобы к 2030 году 25% домохозяйств использовали электроэнергию для приготовления пищи, что поможет уменьшить зависимость от импортируемого сжиженного газа, а также способствовать использованию экологически чистого авиационного топлива.

Поскольку промышленный и энергетический секторы являются основным источником выбросов в Индии, возобновляемая энергетика, электрификация отопления и энергоэффективность рассматриваются как ключевые пути к "зеленому" переходу.

Однако, согласно отчету, страна имеет большие запасы угля, и, возможно, не удастся полностью отказаться от его использования в течение следующих 15-20 лет.

Экономическая правда