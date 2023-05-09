LinkedIn сокращает более 700 рабочих мест и закрывает китайское приложение из-за падения спроса

Соцсеть LinkedIn заявила в понедельник, что сократит 716 рабочих мест в связи с падением спроса, а также закрывает свое приложение для поиска работы в Китае.

Об этом пишет Reuters.

"LinkedIn, в которой работает 20 тысяч сотрудников, ежеквартально увеличивала доходы в течение последнего года, но она присоединяется к другим крупным технологическим компаниям, включая свою материнскую компанию (Microsoft), которые увольняют работников на фоне ухудшения глобальных экономических перспектив.

За последние шесть месяцев в мире было сокращено более 270 тысяч рабочих мест в сфере технологий, согласно данным сайта Layoffs.fyi, который отслеживает последствия этого сокращения", - пишет агентство.

LinkedIn зарабатывает деньги за счет продажи рекламы, а также взимает плату за подписку со специалистов по подбору персонала и продажам, которые используют сеть для поиска потенциальных клиентов.

В письме к сотрудникам генеральный директор LinkedIn Райан Рослански заявил, что сокращение должностей в отделах продаж, операций и поддержки направлено на упорядочение деятельности компании и будет способствовать более быстрому принятию решений.

"Ввиду того, что рынок и спрос клиентов все больше колеблются, и для более эффективного обслуживания развивающихся и растущих рынков, мы расширяем использование поставщиков", - написал Рослански.

В письме Рослански также отметил, что изменения приведут к созданию 250 новых рабочих мест. Представитель соцсети сообщил, что сотрудники, которых коснутся сокращения, будут иметь право подавать заявки на эти должности.

LinkedIn также заявила, что ликвидирует приложение для поиска работы, которое она предлагает в Китае, после того, как в 2021 году решила в основном выйти из этой страны, ссылаясь на "сложную" среду. По словам LinkedIn, оставшееся приложение для Китая под названием InCareers будет постепенно закрыто до 9 августа.

По словам представителя компании, LinkedIn сохранит свое присутствие в Китае, чтобы помочь компаниям, работающим там, нанимать и обучать сотрудников за пределами страны.

В технологическом секторе на крупные компании приходится основная часть недавних увольнений, в том числе 27 тысяч в Amazon, что является самым большим показателем за всю историю компании.

Владелец Facebook, компания Meta Platforms, сократила 21 тысячу работников, а материнская компания Google, Alphabet, - 12 тысяч.

Microsoft, которая купила LinkedIn примерно за 26 миллиардов долларов в 2016 году, объявила о сокращении около 10 тысяч рабочих мест за последние месяцы и взяла на себя обязательства в размере 1,2 миллиарда долларов.

Экономическая правда