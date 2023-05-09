Spotify удалил десятки тысяч песен, которые создал искусственный интеллект

Стриминговая музыкальная платформа Spotify удалила десятки тысяч песен от стартапа Boomy, который позволяет загружать треки, сгенерированные искусственным интеллектом.

Об этом сообщаетFinancial Times.

Собеседник агентства сначала сообщил, что Spotify недавно удалил около 7% треков, которые были загружены Boomy, что эквивалентно "десяткам тысяч" песен. Компания заподозрила, что эти песни использовались для "искусственного стриминга", то есть когда прослушивания искусственно увеличиваются через онлайн-ботов, которые выдавали себя за слушателей-людей.

Искусственный интеллект упростил "искусственный стриминг", поскольку позволяет мгновенно генерировать большое количество музыкальных треков, которые затем можно загружать в сеть и транслировать.

Стартап Boomy, запущенный два года назад, позволяет пользователям выбирать различные стили, чтобы создать автоматически сгенерированный ИИ трек. Затем пользователи могут выкладывать сгенерированную музыку на стриминговые сервисы и получать с них роялти. Boomy заявляет, что пользователи создали более 14 миллионов песен.

Впоследствии Spotify подтвердил, что удалил часть контента Boomy. "Искусственный стриминг - это давняя проблема всей индустрии, которую Spotify пытается решить с помощью нашего сервиса", - заявили в компании.

В последние месяцы музыкальная индустрия сталкивается с ростом количества песен, созданных искусственным интеллектом, а затем с ростом количества треков, которые ежедневно заполоняют стриминговые платформы.