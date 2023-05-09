Вечерняя и утренняя ракетные атаки не нанесли повреждений электростанциям – "Укрэнерго"

Вечерняя и утренняя ракетные атаки россиян не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям. В то же время из-за обстрелов есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых областях.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"В то же время из-за обстрелов россиян есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые постоянно страдают от врага.

В частности, на Черниговщине в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для восстановления питания. Также сегодня утром на Херсонщине в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было восстановлено. Энергетики работают над восстановлением", - заявили в госкомпании.

При этом производство электроэнергии пока полностью покрывает потребление. Благодаря половодью, которое все еще продолжается, гидроэлектростанции продолжают активную работу в течение всех суток. Также сезонно усиленно работают ветровые и солнечные электростанции.

Продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует, добавили в "Укрэнерго".

"На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы.

В приоритете - восстановление уровня надежности энергоснабжения потребителей, что требует значительных ресурсов и времени", - резюмировали в компании.

Экономическая правда