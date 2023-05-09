Цены на нефть снижаются из-за осторожной торговли в преддверии данных по инфляции в США

Цены на нефть упали во вторник, потеряв часть сильного роста предыдущих двух сессий на фоне осторожности рынка в преддверии публикации данных по инфляции в США за апрель, которые станут ключевыми для следующего решения ФРС по процентной ставке.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Цена нефти марки Brent снизилась на 54 цента, или на 0,7%, до 76,47 долларов, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 50 центов, или на 0,7%, до 72,66 долларов по состоянию на 06:50 по Гринвичу.

На предыдущей торговой сессии оба контракта подорожали более чем на 2%.

Причины

"Цены на нефть несколько восстановились за последние две сессии, поэтому сейчас настало время для паузы ... без выхода реальных позитивных данных", - сказал ведущий аналитик по вопросам энергетики в DBS Bank Сувро Саркар.

"Рынок сегодня осторожен в преддверии публикации данных по инфляции... Поскольку чистые длинные позиции резко сократились за последние две недели, многие трейдеры уже вышли с рынка, поэтому объемы низкие", - добавил он.

Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за апрель будут опубликованы в среду.

На прошлой неделе ФРС повысила ставки, что может быть последним повышением в цикле ужесточения монетарной политики. ФРС отказалась от рекомендаций о необходимости будущих повышений, поскольку инфляционное давление начало ослабевать.

В прошлом месяце американские потребители заявили, что ожидают несколько более низкой инфляции, о чем свидетельствует отчет ФРС Нью-Йорка, опубликованный в понедельник.

"Если завтрашние данные по индексу потребительских цен останутся на уровне около 5% по рыночному консенсусу, и если базовый индекс потребительских цен существенно не снизится, это, вероятно, продолжит поддерживать рост цен на нефть", - сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.

На прошлой неделе нефтяные рынки резко упали, но в пятницу и понедельник цены выросли, поскольку опасения рецессии в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, уменьшились, а некоторые трейдеры считают, что трехнедельное падение цен на нефть из-за беспокойства относительно спроса было преувеличенным.

Экономическая правда