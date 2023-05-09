Курс валют 9 мая: сколько стоят доллар и евро

Во вторник, 9 мая, курс гривны к доллару и евро почти неизменен как на "черном" рынке, так и в кассах банков.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,49 - 37,62 грн против котировок в 37,49 - 37,64 грн в понедельник.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,30 - 41,52 грн против курса 41,28 - 41,54 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,35 - 37,79 грн (курс на 8 мая - 37,3 - 37,75 грн);

Евро - 41,05 - 41,6 грн (курс на 8 мая - 41,0 - 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,02 - 37,52 грн;

Ощадбанк - 37,2 - 38,35 грн;

Укрэксимбанк - 37,4 - 37,9 грн;

Райффайзен - 37,3 - 37,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





