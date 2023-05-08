Дунайские порты принесли Украине дополнительные $1,5 миллиарда после освобождения Змеиного

Освобождение Змеиного позволило открыть для прохода судов устье Быстрое, что привело к росту пропускной способности дунайских портов и принесло дополнительные 1,5 млрд долл государству.

Об этом рассказал вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в колонке для NV.

После освобождения острова Змеиный Украина смогла запустить проход судов через устье Быстрое, которое расположено в акватории Украины.

Как следствие, пропускная способность дунайских портов утроилась и выросла до 9 судов в сутки.

"Эффект для государства составил ориентировочно дополнительных 10 миллионов тонн грузов в год, а для экономики - дополнительные 1,5 миллиарда долларов", - отметил Кубраков.

Кроме того, открытие устья Быстрое имело следствием снижение ставки фрахта на 30%, отмечает министр.

По его словам, с начала полномасштабной российско-украинской войны Украина обращалась к Дунайской комиссии, ООН, Генеральному директорату по мобильности и транспорту Еврокомиссии и другим международным партнерам для увеличения интенсивности проведения судов по Сулинскому каналу. Кроме того, было углублено дно возле портовых причалов для возможности принимать больше судов и грузов.

Благодаря тому, что максимальная осадка была увеличена с 3,9 метра до 6,5 метра, Дунайские порты достигли рекордных 12 судозаходов и 90 тысяч тонн в сутки. В марте этого года перевалка установила абсолютный месячный рекорд в 2,8 млн тонн, и суточный рекорд - в 93,8 тысяч тонн.

В то же время для дальнейшего расширения потенциала Дунайских портов необходимы немалые инвестиции. По словам Кубракова, потребность в инвестициях составляет не менее 120 млн долл и "исключительно силами государства их привлечь не удастся".