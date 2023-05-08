АРМА ищет управляющего для Овручского щебеночного завода: принадлежал белорусам

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, объявило конкурсный отбор на управляющего активами Овручского щебеночного завода, ранее принадлежавшего горсовету Гостомеля.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Потенциальным участникам конкурса было предложено управление корпоративными правами и имуществом предприятия: спецтехникой и грузовыми автомобилями, производственными конвейерами, цехами, складами, скважинами, железнодорожной подъездной дорогой, офисными помещениями, многоэтажными жилыми домами, зданием детсада и учреждения отдыха.

"Владельцем арестованного актива является белорусский орган местного самоуправления", - отметили в АРМА.

По данным YouControl, полное название предприятия – Овручский щебеночный завод Гостомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста.

Следствие установило, что должностные лица предприятия обманом снизили свой денежный уставный капитал, искусственно создав долг по выплате зарплаты. Владельцы щебеночного завода - горсовет Гостомеля с января 2022 года не выплачивал зарплату и задолжал 100 работникам 4 млн грн.

Стоимость арестованного имущества составляет более 30 млн. грн. Прием документов по отбору продлится до 16:00 7 июня 2023 года.

Экономическая правда