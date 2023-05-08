Минэнерго и "Укрэнерго" опровергли фейки о введении графиков отключений света

Министерство энергетики опровергло информацию о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям.

Об этом говорится в заявлении Минэнерго.

"В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям.

Министерство энергетики Украины официально заявляет: эта информация не соответствует действительности! Введение никаких графиков ограничений поставок электроэнергии не планируется", - подчеркнули в министерстве.

"Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление.

Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось отменить ограничения поставок электроэнергии потребителям", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, сейчас идет активная подготовка энергосистемы к новому отопительному сезону.

"В частности, Министерством энергетики совместно со всеми энергетическим компаниями страны, которые генерируют, передают и распределяют электроэнергию, составлен оптимизированный график ремонтов.

Сейчас отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно в результате повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" также заявили, что сейчас оснований говорить о введении графиков отключений нет.

"В соцсетях новая, пока небольшая, волна желающих поманипулировать и чувствительной теме электроснабжения. Отдельные телеграмм-каналы решили сделать фейковое сообщение о придуманных ими графиках отключений света, которые якобы можно будет увидеть, подписавшись на их канал.

Для создания видимости достоверности называют нашу компанию. И даже уже придумали дату начала якобы отключений. Это все ложь. Защититься от проходимцев очень просто - потреблять информацию исключительно из проверенных источников", - говорится в позиции госкомпании.

В "Укрэнерго" напомнили, что актуальную информацию о состоянии в энергосистеме сейчас публикуют три раза в неделю - если не случается чрезвычайных событий.

Экономическая правда