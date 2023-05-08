В Харьковской области СБУ разоблачила чиновников, которые требовали "дань" с экспортеров агропродукции

Один из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области и его подчиненный систематически требовали деньги у экспортеров зерна.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители разоблачили и ликвидировали коррупционную схему, в которой фигурировал начальник одного из управлений Госпродпотребслужбы в Харьковской области и его подчиненный - инспектор.

"Участники сделки систематически требовали деньги с представителей украинских компаний, которые экспортируют отечественную агропродукцию", - отмечают в СБУ.

По взятке чиновники обещали аграриям "беспрепятственную" выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции. "Дань" составляла 100 долларов на один грузовик с товаром.

В случае неуплаты средств чиновники угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры получения разрешительных документов.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода извлечения неправомерной выгоды фигурантами за "сертификацию" 20 фур с украинским зерном. На получении второй части неправомерной выгоды был задержан организатор схемы.

Ему сообщили о подозрении по статье о принятии предложения, обещаниях или получении неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также планируется объявление о подозрении его сообщнику. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы.

Экономическая правда