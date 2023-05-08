Бизнес за неделю привлек более 400 миллионов по программе доступных кредитов

На прошлой неделе еще 178 предпринимателей привлекли льготные кредиты по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму 416 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С начала года банки-партнеры программы выдали бизнесу тысяч кредитов на 28,3 млрд. грн. С февраля 2020 года, старта программы – 61,2 тысячи кредитов на 195,3 млрд грн.

"Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 62 млрд грн и на антивоенные цели – 55 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели – 12,4 млрд грн", – отметили в Минэкономики.

Также 29,7 млрд. грн. кредитных средств в поддержку своей деятельности получили аграрии, торговые компании – 1,5 млрд. грн. кредитов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия сфер:

сельского хозяйства (54%);

торговли и производства (23%);

промышленной переработки (13 %).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

Среди 45 банков, участвующих в программе наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (26,8 тыс), Ощадбанк (9,2 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (5,3 тыс).

Экономическая правда