Американская Qualcomm купила израильского производителя микросхем за $350-400 миллионов

Американская компания Qualcomm, разрабатывающая и исследующая средства беспроводной связи, объявила, что покупает израильского производителя микросхем Autotalks, который создает полупроводники и системы на основе технологии a-chip для обеспечения безопасности автомобилей.

Об этом пишет TechCrunch.

Как отмечает издание, таким образом долгосрочная ставка Qualcomm на автомобильный сектор как на прибыльную клиентскую базу для своих чипов и связанных с ними коммуникационных технологий получает значительный толчок.

По словам источников TechCrunch, Qualcomm заплатит за стартап от 350 до 400 миллионов долларов.

Технология Autotalks используется в датчиках, которые помогают транспортным средствам (например, велосипеды и автомобили) и их водителям обнаруживать опасность на дороге, например, встречные транспортные средства в слепых зонах водителя.

Она также связывается с другими транспортными средствами, используя совместимые технологии повышения скорости отклика.

Qualcomm заявила, что планирует интегрировать технологию связи V2X от Autotalks в свой портфель цифровых шасси Snapdragon, ориентированных на мобильность.

Финансовые условия приобретения не разглашаются, но источник, близкий к сделке, сообщил изданию, что речь идет о сумме 350-400 миллионов долларов.

Autotalks, основанная в 2009 году, собрала 110 миллионов долларов инвестиций, согласно данным Pitchbook. Среди ее стратегических инвесторов - Samsung, Hyundai и Toyota, а среди финансовых покровителей - Gemini Israel и Magma Venture Partners.

"На сегодняшний день Qualcomm набрала интересный импульс в своем автомобильном бизнесе, среди клиентов которого VW, General Motors, Mercedes-Benz, Cadillac, Honda и Stellantis. В сентябре прошлого года компания заявила о "конвейере дизайнерских побед" в автомобилестроении стоимостью 30 миллиардов долларов.

Неудивительно, что Qualcomm приобрела такую компанию, как Autotalks. В мире передовых автомобильных технологий безопасность стала одной из важнейших проблем, а также одной из самых прибыльных возможностей в создании автономных систем и систем, помогающих водителю", - резюмирует издание.

Экономическая правда