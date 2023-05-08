Промышленное производство в Германии падает – опасения относительно рецессии выросли

Промышленное производство в Германии в марте упало больше, чем ожидалось, частично из-за слабых показателей автомобильного сектора, что снова вызвало опасения рецессии в крупнейшей экономике Европы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

Отмечается, что производство сократилось на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,1% в феврале. В опросе Reuters аналитики указывали на падение на 1,3%.

"После высоких показателей промышленного производства в начале года, в марте произошло неожиданно резкое падение", - отметили в Министерстве экономики.

Производство автотранспортных средств и автозапчастей упало на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство машин и оборудования упало на 3,4%, а производство в строительном секторе сократилось на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

В первом квартале производство было на 2,5% выше, чем в последнем квартале 2022 года, по данным статистического ведомства.

В марте немецкие промышленные заказы упали на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных и календарных колебаний, что стало самым большим месячным падением с 2020 года в разгар пандемии COVID-19.

"Немецкое производство все больше страдает от глобального повышения ставок, которое все больше тормозит экономику", - сказал главный экономист Commerzbank Ральф Солвин. "Риски рецессии в Германии растут", - подчеркнул он.

Розничные продажи и экспорт также резко упали в марте, увеличивая шансы на пересмотр валового внутреннего продукта в первом квартале в сторону понижения, сказал глава макроэкономического отдела ING Карстен Бжески.

В первом квартале ВВП не изменился по сравнению с предыдущим кварталом в скорректированном выражении после сокращения на 0,5% в четвертом квартале 2022 года. Рецессия определяется как два квартала сокращения подряд.

"Пересмотр в сторону понижения будет означать, что экономика все же упала в рецессию", - сказал Бжески.

Экономическая правда