Украина получила почти 190 миллионов евро льготного кредита от Всемирного банка
В общий фонд госбюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставили на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Этот заем предоставили в рамках Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).
Срок погашения кредита от МАР - 10 лет с 4-летним льготным периодом.
"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины.
Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также в дальнейшем обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - заявил министр финансов Сергей Марченко.
Средства направят на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года, добавили в Минфине.
Международная ассоциация развития MAP - одна из пяти институтов Группы Всемирного банка.
Экономическая правда