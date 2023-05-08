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Украина получила почти 190 миллионов евро льготного кредита от Всемирного банка

Понедельник, 8 мая 2023, 15:12 - Экономическая правда

В общий фонд госбюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставили на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Этот заем предоставили в рамках Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).

Срок погашения кредита от МАР - 10 лет с 4-летним льготным периодом.

"Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины.

Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также в дальнейшем обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Средства направят на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года, добавили в Минфине.

Международная ассоциация развития MAP - одна из пяти институтов Группы Всемирного банка.

Экономическая правда

Минфин Украина финансы Всемирный банк
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