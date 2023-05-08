Россия в очередной раз заблокировала работу "зернового коридора": детали

Россия в понедельник, 8 мая, отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции - таким образом в очередной раз заблокировала работу "зернового коридора".

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего Соглашения", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход.

По состоянию на сегодня инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 – это суда, идущие под загрузку.

Приостановлены инспекции как входного, так и выходного флота.

"Украина категорически не принимает попытки россии остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей Инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции", – добавили в Мининфраструктуры.

Из-за действий России экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн.

Экономическая правда