Повыcив налоги для нефтепроизводителей, РФ сама "ударила" по собственному энергосектору - FT

Установленная странами Большой семерки "потолок цен" на российскую нефть заставила РФ повысить налоговое бремя на производителей, нанеся новый удар по энергосектору, уже ослабленному санкциями Запада.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Анализ налоговых изменений, проведенный членом коалиции во главе с G7, показал, что этот шаг, вероятно, будет иметь обратный эффект, поскольку пожертвует способностью отрасли инвестировать в долгосрочной перспективе, чтобы закрыть пробел в государственные финансы.

"Это, безусловно, разрушительно для их промышленности", - заявил представитель коалиции в комментарии изданию.

Таким образом, у российских нефтяных производителей забирают доходы, которые можно было бы использовать для инвестирования в оборудование, разведку и существующие месторождения.

В апреле Кремль изменил российский метод налогообложения нефтяных компаний, установив сборы на основе международной базовой цены на нефть марки Brent минус фиксированной скидки, а не на основе цены Urals, основной экспортной нефти страны, торгующейся по более низкой цене в последние месяцы.

Москва имела целью получить до 600 млрд руб (8 млрд долл.) дополнительных доходов и закрыть дыру в доходах от экспорта нефти, вызванную западными санкциями.

В первом квартале российские налоговые поступления от нефти и газа упали на 45% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, включая 85-процентное падение в годовом исчислении в марте на нефтепродукты.

"Изменение налога, которое они вносят, является очевидным доказательством того, что их доходы значительно страдают", — сказал чиновник G7.

Налогообложение продаж нефти на основе скидки к ценам Brent, а не цены Urals означает признание Москвой того, что российская нефть будет продаваться со скидкой к мировым рынкам в ближайшем будущем.

По словам представителя G7, для Кремля это означает "коренное изменение": даже если бы планировалось получить больший доход от продажи российской нефти в краткосрочной перспективе, это была налоговая система, которая считалась очень неблагоприятной для правительства.

Анализ члена коалиции показал, что при гипотетическом сценарии, по которому российская нефть облагалась налогом на основе цен Brent минус фиксированная скидка, а не Urals перед войной в Украине, ежемесячные доходы Кремля от нефти были бы на 5-6 млрд долл ниже.

Экономическая правда