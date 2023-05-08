Google планирует добавить в поисковик видео из TikTok и ответы чат-бота – WSJ

Google планирует сделать свой поисковик более "визуальным, удобным и человечным", сделав акцент на молодую аудиторию: стремится добавить в поиск короткие видео TikTok, посты в социальных сетях и ответы на чат-бота на основе искусственного интеллекта.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы и ознакомленные источники.

"Эти изменения являются ответом на значительные сдвиги в способах доступа людей к информации в Интернете, в частности на появление ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT.

Согласно документам компании и людьми, знакомыми с этим вопросом, они еще больше отдалили сервис от его традиционного формата, который неофициально называют "10 синих ссылок", - пишет газета.

Таким образом Google хочет давать пользователям "больше, чем ответы" на запросы, помогая, даже "когда правильного ответа нет".

Так, в рамках этих изменений в поисковой выдаче Google появятся видеоролики и посты из соцсетей, пользователям начнут предлагать задать поисковику дополнительные вопросы или получить ответ, например, в форме видео из TikTok.

Поисковик также дополнят ответы чат-бота на основе ИИ. По словам собеседников газеты, эту функцию представят уже на следующей неделе на ежегодной конференции Google I/O.

Представитель Google в разговоре с газетой заявила, что поиск "всегда был невероятно динамичным сектором бизнеса, который быстро развивается", и подтвердила, что компания сосредоточилась на долгосрочном подходе к изменению сервиса, который предусматривает интеграцию искусственного интеллекта и визуальных функций.

Как пишет WSJ, Google вынужден совершенствовать свой поисковик из-за роста конкуренции. В начале февраля Microsoft анонсировала обновленный поисковик Bing, важную роль в котором будут играть технологии ChatGPT.

Ранее IT-гигант инвестировал $10 млрд в компанию OpenAI, которая разработала ChatGPT.

Экономическая правда