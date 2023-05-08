Европа уменьшает объемы покупки газа в ожидании еще большего падения цен

Закупка природного газа Европой для пополнения хранилищ происходит медленнее, чем обычно в этот период года, несмотря на недавнее падение цен - покупатели ждут еще большего снижения цены на ресурс.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Эталонные фьючерсы на континенте упали лишь до небольшой доли от рекордных уровней прошлым летом, но этого недостаточно, чтобы стимулировать покупки, поскольку потребление медленно восстанавливается после кризисных минимумов.

Уверенность в том, что цены будут продолжать падать, заставляет многих покупателей ждать заполнения запасов в преддверии следующей зимы", – пишет агентство.

Уменьшение потребления топлива означает, что глобальных поставок пока достаточно, чтобы покрыть европейский спрос, даже с сокращением российских потоков.

Но производители и трейдеры предупреждают, что кризис еще не закончился, и запоздалое и неопределенное возобновление потребления может нарушить хрупкий рыночный баланс.

Аналитики ожидают, что снизиться до 10 евро за мегаватт-час, что на 70% ниже текущего уровня, но даже если это произойдет, снижение цен не задержится надолго.

По данным норвежского энергетического гиганта Equinor ASA, главного европейского поставщика газа, ожидания дальнейшего падения цен означают, что заполнение газовых хранилищ в некоторых европейских странах, вероятно, снизится.

Однако нет никаких сомнений, что Европа все равно восстановит свои газовые запасы, чтобы достичь целей Европейского Союза.

Экономическая правда