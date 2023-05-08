Binance дважды приостанавливала вывод биткоинов: причины

Криптобиржа Binance останавливала вывод биткоинов в воскресенье и на несколько часов в понедельник из-за большого объема незавершенных транзакций, повысив комиссионные за вывод средств.

Об этом пишет Reuters.

Поздно вечером в воскресенье и рано утром в понедельник крупнейшая в мире криптобиржа прекратила вывод биткоинов, заявив, что есть избыток незавершенных транзакций, поскольку она не предложила майнерам достаточно высокое вознаграждение, чтобы они регистрировали сделки в блокчейне.

"Эта остановка снизила курс биткоина, хотя потери были незначительными: криптовалюта упала примерно на 1% до 28 162 долл, что является самым низким показателем почти за неделю", - пишет агентство.

"Мы заменяем отложенные транзакции по выводу биткоинов более высокой комиссией, чтобы они попадали в майнинговые пулы", - заявили в компании.

В марте Binance приостановил депозиты и снятие средств, ссылаясь на технические проблемы. По данным аналитического сайта CoinMarketCap, круглосуточный объем торгов на Binance составил $6,9 млрд, что более чем в восемь раз превышает показатель следующей крупной площадки - Coinbase.

Экономическая правда