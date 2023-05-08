Ночная атака беспилотниками не имела последствий для энергосистемы – "Укрэнерго"

Ночная атака дронами не нанесла повреждений магистральной энергетической инфраструктуре, но из-за российских обстрелов вдоль линии фронта и обстрелов приграничья снова есть повреждения в облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Сейчас на Сумщине обесточенными остаются около 1 тыс потребителей, на Черниговщине - около 1,2 тыс потребителей. На Херсонщине россияне обстреляли объект генерации, продолжается восстановление питания потребителей.

Энергетики Днепропетровщины завершили восстановление энергоснабжения 4,5 тыс потребителей, которые были обесточены из-за российских обстрелов. А специалисты "Харьковоблэнерго" полностью восстановили питание села Граково, которое более года было обесточенным из-за оккупации, продолжавшейся до середины сентября 2022 года, и боевых действий", - говорится в сообщении.

Производство электроэнергии сейчас полностью покрывает потребление, добавили в компании.

"Вторая волна половодья идет на спад, но гидроэлектростанции продолжают активно работать. Кроме того, сезонно увеличили производство электроэнергии солнечные и ветровые электростанции.

Продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. В Украину импорта не происходит", - добавили в госкомпании.

Отмечается, что на всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. Энергосистема продолжает восстанавливаться, но объемы повреждений большие.

"Восстановление уровня надежности энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, требует много ресурса и времени. Поэтому просим, по возможности, переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы или пользоваться мощными приборами поочередно.

Это позволит равномерно распределять нагрузку и облегчит балансировку энергосистемы", - резюмировали в "Укрэнерго".

Экономическая правда