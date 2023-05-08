Правительственным чиновникам начали урезать зарплаты: насколько сократились расходы министерств

В этом году, согласно закону, расходы на фонды оплаты труда в разных министерствах сократятся от 8% до 23%. Чиновники потеряли почти все надбавки и получают "голые" ставки.

Об этом говорится в статье ЭП.

Согласно закону, в 2023 году государство сократит расходы на аппараты всех гражданских ведомств.

Сокращение расходов на оплату труда чиновников вызвало определенное напряжение между Минфином, формирующим бюджет, и другими министерствами.

В самом же Минфине ситуация с выплатами работникам не намного лучше: расходы на фонд оплаты труда там в этом году должны сократиться на 10% - до 425,47 млн. грн.

Расходы для Минэкономики уменьшат на 8% по сравнению с 2022 годом до 431,3 млн грн, МИД – на 10% до 275,6 млн грн, Минздрав – на 23% до 115,6 млн грн, Минцифры – на 9% до 173,7 млн грн.

Кроме этого, несмотря на лучшую, чем в 2022 году, ситуацию с международным финансированием, Украине все равно едва хватает средств для финансирования даже военных расходов.

С начала года правительство ежемесячно тратило 250-300 млрд грн. Собственными поступлениями власти перекрывали лишь треть от этой суммы, остальные финансируют международные партнеры.

Поэтому режим экономии добрался до фондов оплаты труда министерств.

"Министерства могут либо сокращать штат, либо должности специалистов по вопросам реформ, либо не выплачивать премии. Они прибегают ко всем трем опциям одновременно", – рассказал ЭП собеседник в правительстве.

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