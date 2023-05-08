За год большой войны открыли больше бизнесов, чем закрыли

С апреля 2022 года в Украине зарегистрировали больше физлиц-предпринимателей и новых компаний, чем закрыли.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

Так, на начало апреля этого года количество зарегистрированных ФЛП составляет почти 2 миллиона, а компаний - более 1,2 миллиона.

При этом закрытые ФЛП за год были полностью компенсированы новыми открытыми делами.

Несмотря на все кризисы, вызванные боевыми действиями и отключениями электроэнергии, первый год полномасштабной войны не стал рекордным по количеству закрытых дел: на начало апреля за год было закрыто 203,9 тыс ФЛП. При этом в предыдущие годы в среднем в Украине закрывалось 260 тысяч ФОПов в год.

Количество вновь созданных ФЛП превысило численность бизнесов, прекративших работу - за тот же период было зарегистрировано 208,9 тыс новых ФЛП.

Количество новых компаний, зато значительно превысило численность закрытых дел. За время большой войны было зарегистрировано более 32 тысяч компаний, а прекратили работу и стали неактивными 5,7 тыс бизнесов.

В Опендатабот напоминают, что с начала полномасштабной войны и почти до конца марта Единый государственный реестр не работал. Как следствие, зарегистрировать новое дело или закрыть существующее в юридическом поле было невозможно.