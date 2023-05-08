Курс валют 8 мая: гривня начала неделю укреплением к доллару

В понедельник, 8 мая, гривня укрепилась против доллара в кассах банков, на "черном" рынке курс стабилен.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,49 - 37,64 грн против котировок в 37,48 - 37,69 грн в пятницу.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,28 - 41,54 грн против курса 41,31 - 41,59 грн за евро в пятницу.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,3 - 37,75 грн (курс на 5 мая - 37,4 - 37,9 грн);

Евро - 41,0 - 41,6 грн (курс на 5 мая - 41,0 - 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,02 - 37,52 грн;

Ощадбанк - 37,2 - 38,35 грн;

Укрэксимбанк - 37,4 - 37,9 грн;

Райффайзен - 37,3 - 37,65 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.





