Предприятие "Нафтогаза" планирует расходы 4 миллиона на сувениры и праздники

Газопромышленное управление "Шебелинкагаздобыча", которое входит в структуру группы НАК "Нафтогаз Украины", объявило закупку брендированной сувенирной продукции для мероприятий различного уровня публичности в громадах на сумму 2,04 млн грн.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на систему публичных закупок "ProZorro"

Аукцион должен состояться 15 мая. Кроме закупки брендовой сувенирной продукции, "Шебелинкагаздобыча" планирует заключить договор на 2,05 млн грн с ФЛП Куприйчук Татьяна Васильевна по проведению презентаций и праздников на территории громад.

"За эти средства планируется организовать 10 детских праздников (продолжительность одного детского праздника - не менее 1,5 часов, для не менее 70 человек), 7 праздников в тех же областях для 100 человек, 7 новогодних праздников и 20 детских мастер-классов в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях с вручением брендированной продукции", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Татьяна Куприйчук указана как основательница и руководитель Рекламно-производственной компании "БИНГО" (г. Сумы), президент ОО "Деловые Украинские Женщины" в Сумской области и член Сумского Совета Предпринимателей.

Кроме того, "Шебелинкагаздобыча" запланировало приобрести смартфон за 56,5 тыс. грн.

Среди сувениров, которые планируют приобрести - 200 зонтов, 200 кепок, 200 павербанков, 150 эко-сумок, 300 рюкзаков, 70 флешек, 500 фляг для воды, 150 термосов с чехлом, 200 чашек, 200 твердых блокнотов, 200 блокнотов А5 на пружине, 200 блокнотов А6 на пружине, 250 малых пакетов, 350 больших пакетов, 400 больших бумажных пакетов, 50 маленьких бумажных пакетов, 500 пластиковых ручек, 300 альбомов для рисования, 300 наборов цветных карандашей, 300 пластиковых портфелей, 100 пледов с индивидуальным дизайном, 100 худи, 500 попсокетов и 40 картин.

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